Умер режиссер культового советского фильма "Асса"

Сергей Соловьев. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сегодня, 13 декабря, стало известно о смерти народного артиста РФ, сценариста, кинопродюсера и педагога, советского и российского режиссера Сергея Соловьева. Ему было 77 лет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении режиссера, Соловьев умер у себя дома. При этом обстоятельства и причина смерти на данный момент остаются неизвестными.

Позже факт смерти народного артиста агентству подтвердили во ВГИКе.

Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в российском городе Кемь.

В школьные годы играл в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького. В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа.

С 1969 года работал на "Мосфильме", где и случился его режиссерский дебют.

Соловьев известен как режиссер трилогии "Сто дней после детства" (1975).

Кроме того, зрителям знакомы такие его картины, как "Спасатель" (1980), "Наследница по прямой" (1982), культовая трилогия "Асса" (1987), "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989), "Дом под звездным небом" (1991) и другие.

С 1985 года преподавал во ВГИКе, имел звание профессора.

При жизни удостоился Государственной премии СССР в 1977 году за фильм "Сто дней после детства". Кроме того, получал такие награды, как премия Ленинского комсомола (1976), премия "Кинотавр" (1992).

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1946769-umer-rezhisser-kultovogo-sovetskogo-filma-assa/