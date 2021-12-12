Звезда "Уральских пельменей" рассказал о трагедии в семье из-за COVID-19

Вячеслав Мясников. Фото: instagram.com/miasnikov.s

Шоумен Вячеслав Мясников, который больше 20 лет отдал коллективу "Уральские пельмени", рассказал о творческом кризисе, а также трагедии, которая произошла в его семье в этом году.

42-летний артист побеседовал с корреспондентами издания "КП-Екатеринбург". Он вспомнил, что его детство прошло в небольшом поселке в Западной Сибири. Жизнь в деревне с самого детства приучила Мясникова к труду.

После школы он перебрался в Екатеринбург и поступил в Уральский лесотехнический университет. Он вспоминает, что ему тяжело жилось в общежитии. Когда он учился в вузе, его позвали в команду КВН "Уральские пельмени".

"В коллектив "Уральские пельмени" меня позвал Андрей Рожков. Тогда я еще учился на третьем или четвертом курсе, и я сказал: "Андрей, я не пойду". Хотел сначала закончить учебу, а уж потом заниматься "ерундой". На тот момент всем казалось, что это все несерьезно. А спустя пару лет я окончил институт и собирался работать по специальности в лесной промышленности, хотел быть механизатором, ездить на тракторах. Но на одной из межвузовских игр Андрей снова меня позвал, и я сказал "хорошо". Вот так лесопромышленная отрасль лишилась одного из специалистов", - рассказал он.

После успеха в Высшей лиге КВН парни сумели запустить собственное шоу на телевидении. Сам Мясников отмечает, что в последнее время часто сталкивается с критикой телезрителей касательно качества юмора в "Уральских пельменях".

"Вижу, что люди пишут, что сейчас шоу стало не то, несмешные номера. В какой-то степени я с этим согласен, потому что наше шоу на телевидении только на СТС существует уже больше десяти лет. Вы сами подумайте, как можно десять лет каждый год к каждому концерту придумывать очень смешные номера? Мне кажется, мы уже придумали все, что можно, и идем по одним и тем же темам уже не то что по второму, а по десятому кругу", - признался артист.

По его словам, лучшие свои номера "пельмени" написали с 2009 по 2012 годы.

Он также рассказал о том, почему ушел из проекта.

"Многие пишут, что мы рассорились из-за денег. Никто ни с кем не рассорился. Мы ездим отдельно, чтобы не ездить одним коллективом из двадцати человек, когда у каждого по одной фразе в концерте. И так как у нас с Андреем Рожковым очень много номеров, и они по большей части все смешные, нам хочется гораздо больше проявлять себя на сцене. Плюсом к этому, у нас появились новые ребята и нужно, чтобы они набрались опыта на гастролях", - пояснил Вячеслав.

Он также признался, что со своим коллегой по сцене они намерены "сворачивать" гастрольную деятельность. Комики хотят уделить больше внимания своим семьям.

Также Мясников рассказал, что пандемия коронавируса унесла жизнь его отца. Артист рассказал, что был очень близок со своим папой.

"Очень грустно, что я ничем не смог помочь ему в этой ситуации. Вся моя любовь передана в песнях о папе, их две", - рассказал он.

Артист каждый день думает об ушедшем отце.

"Не бывает ни одного дня, чтобы я о нем не вспоминал. Как мы ездили на рыбалку, сидели в лодке, ходили на охоту. Он научил меня всему тому, чему учит нормальный папа своего ребенка, когда они живут в деревне: стрелять из ружья, ставить сети, ездить на мотоцикле. Папа сажал меня на мотоцикл, Урал, на бак, я держался за руль, и мы с ним ехали. Для меня каждый раз было огромное счастье, чтобы он меня куда-то взял с собой на мотоцикле", - вспомнил Мясников.

С мамой, по его словам, они видятся редко, так как живут далеко друг от друга.

"Маму я очень сильно люблю и думаю о ней каждый день, как и о папе. Всю свою любовь к маме я выражаю не просто словами, а через песни. Я считаю, что дети обязательно должны говорить родителям, что они их любят. Своим родителям я очень благодарен. Они никогда не навязывали мне свое мнение, воспитывали, показывая все на своем примере", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1946550-zvezda-uralskih-pelmeney-rasskazal-o-tragedii-v-seme-iz-za-covid-19/