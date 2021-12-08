"Энергия космоса": перенесшая COVID-19 Азиза заявила, что ей открылась "божественная тайна"

Азиза Мухамедова. Фото: instagram.com/azizamuhamedova

57-летняя певица Азиза Мухамедова заявила, что ей открылась "божественная тайна", когда она болела COVID-19. Артистка также посоветовала своим подписчикам "наполнить уставшие сердца энергией космоса", передает NUR.KZ.

Пост с необычным содержанием Азиза опубликовала в своем Instagram.

"Истинно так. Доброго времени суток всем! Нет худа без добра. В долгой болезни мне открылась маленькая тайна. Истина, которой я хочу поделиться с вами. Душевные и физические силы, внутренний покой, противоядие от страхов и боли, ощущение полета и безграничного счастья я почувствовала однажды, соприкоснувшись то ли во сне, то ли наяву со всепоглощающей энергией космоса.

Чаще смотрите не в телевизор, а в небо, на солнце, на луну или созвездия. Даже если тучи или облака прячут их, закройте глаза, вдохните свежий воздух и мысленно слейтесь со своим Божественным началом, у которого нет конца. Наполните свои уставшие сердца космической энергией - источником жизни и света!" - написала певица.

При этом поклонники Азизы заявили, что понимают, о каком слиянии она говорит.

"Азиза, хочу вновь поблагодарить за твои песни со смыслом, а в некоторых он наиглубочайший, и за фантастический тембр голоса! Я понимаю, о каком слиянии ты говорила. Спасибо, что ты о нем говоришь другим!", "Азиза,как мои мысли и чувства созвучны с вашими! Будьте здоровы и наполнены силой космоса, "Как мудро", - прокомментировали подписчики.

Азиза заразилась коронавирусом в середине прошлого месяца после того, как заболела ее помощница по хозяйству, пишет Life.ru. Артистка рассказала, что ее мучила высокая температура, отсутствие аппетита, слабость, "скачущее" давление и головные боли. Лечилась она дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945938-energiya-kosmosa-perenesshaya-covid-19-aziza-zayavila-chto-ey-otkrylas-bozhestvennaya-tayna/