Умерла актриса Нина Ургант

Нина Ургант. Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (1970): kino-teatr.ru

На 93-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Ургант. Эту печальную новость сообщили российские СМИ.

"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни", – сообщили ТАСС в Александринском театре, где она служила больше 30 лет.

По информации StarHit.ru, бабушка знаменитого телеведущего Ивана Урганта долгое время болела, практически не выходила из дома.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского.

Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году в мелодраме Игоря Таланкина "Вступление". Также она известна своими ролями в фильмах "Волшебная сила искусства", "Красавец-мужчина", "Белорусский вокзал". Всего в ее послужном списке более 40 ролей в кино.

Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Она трижды была замужем. Ее отношения с последним мужем, артистом балета и писателем Кириллом Ласкари, продлились семь лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945223-umerla-aktrisa-nina-urgant/