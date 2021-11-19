Ким Кардашьян оплатила эвакуацию женской команды по футболу из Афганистана

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

Из Афганистана была эвакуирована группа футболисток вместе с их семьями, передает Би-би-си.

Рейс девушек от 13 до 19 лет, участниц футбольной команды, прибыл недавно в Великобританию. С ними вместе были эвакуированы также члены их семей.

Эвакуация девушек от 13 до 19 из футбольной команды вместе с их родными была организована Цедек, руководителем которой является раввин Моше Маргареттен.

Девушки были в опасности с приходом к власти талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран). Боевики угрожали им расправой и смертью, а также искали их дома.

Прежде чем прибыть в Великобританию, юным футболисткам пришлось пройти через множество испытаний. Так как они все из афганских провинций, они прибыли в Кабул в конце августа, чтобы оттуда улететь в Катар. Но вылететь им не было суждено, потому что через два часа в столичном аэропорту Афганистана раздался взрыв, унесший жизни более 180 человек.

10 дней девушки находились в убежище. И наконец премьер-министр Пакистана дал им разрешение на пересечение границы. Когда они прибыли туда, председатель футбольного клуба "Лидс Юнайтед" Андреа Радриззани организовал их перелет в Великобританию.

Тогда же подключилась Ким Кардашьян-Уэст и покрыла все расходы.

В итоге 130 человек были доставлены в аэропорт Станстед. Все они проведут 10 дней на карантине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1942951-kim-kardashyan-oplatila-evakuatsiyu-zhenskoy-komandy-po-futbolu-iz-afganistana/