Умер актер из фильма "Ночной дозор"

Игорь Савочкин. Кадр из фильма "Черные кошки": kino-teatr.ru

В возрасте 58 лет ушел из жизни российский актер театра и кино Игорь Савочкин. Телезрителю он запомнился ролями в картинах "Ночной дозор", "Черная молния", а также во многих других фильмах и сериалах.

О его кончине сообщила на своей странице в Facebook блогер Алеся Казанцева.

"Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался постпродакшном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера", – написала она.

Смерть актера также подтвердили изданию РБК в пресс-службе Гильдии актеров кино России. По словам представителя организации, артист скончался в больнице 17 ноября. Однако причину смерти Савочкина там не назвали.

Ранее, по данным издания, его госпитализировали с болями в спине. Позже стало известно, что артист чувствует себя нормально и готовится в выписке.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова "Базелевс". Среди наиболее известных фильмов с участием актера – Ночной дозор", "Кука", "Любовь под прикрытием" и "Левиафан". Он также появлялся в сериалах "Эпидемия", "Домашний арест" и "Метод".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1942891-umer-akter-iz-filma-nochnoy-dozor/