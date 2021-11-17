Участница шоу "Танцы со звездами" скончалась от COVID-19

Кристина Асмаловская. Фото: Kino-teatr.ru

Скончалась участница программы "Танцы со звездами" Кристина Асмаловская. Об этом рассказала ее коллега в Facebook.

"Семь лет она была учительницей в нашей телевизионной школе клоунов. Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте", - написала ведущая программы "АБВГДейка" Татьяна Черняева в соцсети.

Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Как отметила Черняева, Асмаловская не прививалась от COVID-19. Танцовщица и телеведущая скончалась в возрасте 41 года.

Кристина Асмаловская родилась 12 мая 1980 года. Принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия 1" в 2012 году в паре с российским актером Маратом Башаровым. В шоу они заняли третье место.

Являлась мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам.

Кроме того, Асмаловская снималась в таких популярных проектах, как сериал "Моя прекрасная няня" и детская передача "АБВГДейка".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1942536-uchastnitsa-shou-tantsy-so-zvezdami-skonchalas-ot-covid-19/