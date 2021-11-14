Ксения Бородина серьезно травмировалась после падения на "Ледниковом периоде" (видео)

Телеведущая Ксения Бородина сообщила, что получила серьезную травму на шоу "Ледниковый период". Участница упала во время катания.
В своем Instagram Ксения рассказала, что в результате падения получила трещину в ребре.
"Трещина в ребре. Но ничего, я все равно буду катать…Не могу оставить это…Хочу идти дальше", - ответила она подписчикам в сторис.
13 ноября в эфире Первого канала показали очередной эпизод шоу "Ледниковый период". Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев набрали 11,64 балла за номер под песню "Куплеты администратора" из фильма "Обыкновенное чудо".
Пара попала в номинацию на выбывание.
Бородина также опубликовала сообщения от пользователей, которые поддерживают ее и желают ей здоровья.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1942100-kseniya-borodina-serezno-travmirovalas-posle-padeniya-na-lednikovom-periode-video/