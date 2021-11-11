Звезда фильма "Зимняя вишня" попала в ДТП в центре Москвы

Елена Сафонова. Фото: instagram.com/dansmoname_

Актриса Елена Сафонова, полюбившаяся советскому зрителю по фильму "Зимняя вишня", попала в аварию в центре Москвы. В ДТП столкнулись три автомобиля.

65-летняя Елена Сафонова пострадала в результате ДТП, произошедшего на улице Мира в Москве. С травмами актрису госпитализировали, сообщает ТАСС.

"На проспекте Мира у дома 44 произошло столкновение трех единиц транспорта. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека, которых с различными травмами госпитализировали в медучреждения. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП", - сообщили изданию в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Судя по данным, полученным с видеорегистраторов, виновником аварии стал водитель BMW, нарушивший правила дорожного движения.

Авто вылетело на встречку и совершило столкновение с двумя машинами. За рулем одной из них была Елена Сафонова, пишет "Телепрограмма".

У актрисы переломы ребер и надколенника. В больницу был доставлен еще один человек, пострадавший в аварии.

Елена Сафонова - известная советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ. Актриса блестяще сыграла в фильмах "Зимняя вишня", "Софья Ковалевская", "Принцесса на бобах", "Очная ставка", "Аккомпаниаторша" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1941641-zvezda-filma-zimnyaya-vishnya-popala-v-dtp-v-tsentre-moskvy/