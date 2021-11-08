"Прикрываю синяк на щеке": молодая жена Петросяна встревожила признанием (фото)

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена Евгения Петросяна перепугала подписчиков неоднозначным заявлением. Татьяна Брухунова призналась, что скрывает синяк. Чтобы избежать домыслов, она откровенно рассказала публике, что с ней стряслось на самом деле.

Молодая супруга Евгения Петросяна щедро делится с подписчиками тем, что происходит в ее жизни. Несколько дней назад пятая избранница 76-летнего юмориста рассказывала, что ее внезапно начала мучить сильная боль. Татьяна Брухунова обратилась к врачу.

Стоматолог объяснил избраннице именитого комика, что у нее начали лезть зубы мудрости. Врач порекомендовал удалить их, дабы избавиться от болевых ощущений, не допустить дальнейшее изменение прикуса и сохранить здоровую эмаль.

Однако после данной процедуры у женщины появился синяк, который она теперь тщательно скрывает. Подробностями Татьяна поделилась на своей странице в Instagram, сопроводив послание красноречивой фотографией.

"Элегантно прикрываю синяк на щеке. Прощайте, зубы мудрости!" - подписала снимок Брухунова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим.ред.)

Подписчики пожелали женщине скорейшего выздоровления. Многие поделились аналогичными историями, другие принялись активно выяснять подробности случившегося.

Татьяна Брухунова охотно и подробно отвечает на все вопросы пользователей.

"Я однажды после удаления зуба 10 дней пробыла на больничном, даже синяки от пальцев врача на щеке остались", "Как я вам сочувствую, уж я с ними намаялась"

"Вы невероятная. Очень элегантная, воспитанная. Мудрая. На вас приятно смотреть и слушать", "Даже представить боюсь и не хочу их удалять. Татьяна, как всегда, прекрасно выглядите",

Танечка, доброго Вам дня! Дома полежите, отдохните, успокойтесь. Всегда так делаю после визита к стоматологу. Помогает", - отреагировали фолловеры.

Как известно, молодая жена Евгений Вагановича во всем его поддерживает, а сейчас занимается воспитанием их общего сына Вагана. Татьяна регулярно делится теплыми семейными кадрами в соцсетях.

"С рождением сына мое сердце разделилось на две половинки: одна из которых бьется в его груди", - гласит описание к теплой фотокарточке с наследником.

Однако по сей день не обходится без неоднозначных высказываний в адрес новой возлюбленной комика.

Пара старается не обращать внимание на выпады критиков. Семья живет в гармонии, любви и взаимопонимании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1941008-prikryvayu-sinyak-na-scheke-molodaya-zhena-petrosyana-shokirovala-priznaniem/