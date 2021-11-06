Популярная певица и лауреат премии Grammy Latino погибла при крушении самолета (видео)

Марилия Мендонса. Фото: instagram.com/mariliamendoncacantora

Популярная бразильская певица Марилия Мендонса погибла в результате крушения небольшого самолета. Смерть молодой исполнительницы не оставило равнодушным ее поклонников, правительство Бразилии и даже экс-президента страны.

В бразильском штате Минас-Жерайс разбился небольшой самолет, на борту которого находилась 26-летняя певица Марилия Мендонса, передает "Лайф" со ссылкой на местные СМИ.

За несколько часов до трагедии опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео. На кадрах девушка в последний раз на земле оборачивается на камеру, улыбается и идет к маленькому вертолету, затем обедает на борту.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины авиакатастрофы, на месте крушения работают сотрудники экстренных служб.

Как пишут местные СМИ, смерть исполнительницы прокомментировали правительство Бразилии и бывший президент Лула. Они выразили слова соболезнования семье и близким певицы.

"Я сочувствую семье и миллионам поклонников музыки и харизмы певицы Марилии Мендонсы. Дай Бог сил и утешения сердцам всех, кто потерял близких в этой трагической катастрофе", — написал бывший президент Луис Инасиу Лула да Силва в "Твиттере".

Марилия Мендоса — популярная бразильская певица. В 2019 году она стала лауреатом премии Grammy Latino.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1940880-populyarnaya-pevitsa-i-laureat-premii-grammy-latino-pogibla-pri-krushenii-samoleta-video/