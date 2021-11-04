"Непрекращающаяся рвота, температура": Асмус рассказала о "безумнейшей" болезни дочери

Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina

Экс-супруга Гарика Харламова актриса Кристина Асмус рассказала о болезни дочери Анастасии. Печальным известием знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Как оказалось, на днях девочку госпитализировали. Актрисе пришлось лечь с ней в больницу, временно отказавшись от всех съемок и рекламных контрактов.

По словам Асмус, она с ребенком были у педиатра, сдали тысячу анализов.

"Безумнейшая непрекращающаяся рвота, высокая температура 38, 39 и потом 40, которую долго, очень долго не могли сбить", — отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

В итоге врачи обнаружили у девочки кишечную инфекцию.

"Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся", — добавила Асмус.

Поклонники пожелали скорейшего восстановления и крепкого здоровья малышке.

"Выздоравливайте поскорее", "Прекрасного здоровья вам", "Прекрасного здоровья прекрасной малышке", "Только здоровья", "Самое беззащитное, когда детки болеют, здоровья",

"Какие чудесные вы, не болейте", "Пусть все будет хорошо", "Слава Богу худшее позади, держитесь, берегите себя", "Скорейшего выздоровления, милые", - отреагировали подписчики.

Напомним, в июне 2020 года шоумен Гарик Харламов и его супруга Кристина Асмус объявили о разводе.

Асмус и Харламов прожили в браке семь лет. Их заявление о разводе стало полной неожиданностью для поклонников.

Фанаты предполагали, что причиной могло стать участие Асмус в чересчур откровенной сцене в фильме "Текст". По словам наблюдательных пользователей, разлад в семье произошел как раз после этого.

Однако супруги поспешили опровергнуть эту версию. По словам бывших возлюбленных, вариант развода рассматривался на протяжении года.

В окружении пары также уверяют, что Асмус и Харламов разошлись на мирной волне и остались друзьями. Экс-супруги сохраняют теплые отношения ради любимой дочери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1940492-neprekraschayuschayasya-rvota-temperatura-asmus-rasskazala-o-bezumneyshey-bolezni-docheri/