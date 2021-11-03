Пропавшего кота семьи актера Алека Болдуина нашли

Кот Эмилио. Фото: instagram/hilariabaldwin

Супруга голливудского актера сообщила в Instagram, что они нашли пропавшего кота семьи.

Хилария Болдуин сообщила, что их бенгальский кот Эмилио нашелся.

"Мы его нашли. Спасибо всем, кто помогал. Я так благодарна, что не передать словами", - написала она в посте.

Она добавила, что не будет называть тех, кто помогал в поисках. Потому что сейчас все внимание папарацци приковано к Болдуинам из-за инцидента на съемочной площадке. К тому же Хилария не хочет, чтобы те, кто помог, подверглись "преследованиям в их (папарацци) безумном стремлении заработать больше денег".

"Пока я пишу это, люди фотографируют меня сквозь деревья дома, где мы остановились", - пишет Хилария.

По словам женщины, похоже, что Эмилио сломал лапку.

Напомним, Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" в США нечаянно застрелил женщину-оператора Галину Хатчинс. В пистолете должны были быть холостые патроны.

В отношении актера обвинений не выдвинули.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1940307-propavshego-kota-semi-aktera-aleka-bolduina-nashli/