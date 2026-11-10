"Королева элегантности и таланта": Ханде Эрчел впечатлила идеальной фигурой

Турецкая киноактриса Ханде Эрчел, звезда популярного сериала "Постучись в мою дверь", поделилась в Instagram новыми фото, на которых продемонстрировала упругий пресс, передает NUR.KZ.

На фото Ханде попозировала в нарядах, которые подчеркнули ее упругий пресс и тонкую талию. Актриса распустила длинные волнистые волосы и улыбнулась на камеру. Публикация за короткое время набрала свыше 614 тысяч "лайков".

В комментариях фанаты вновь признались ей в любви и восхитились ее талантом и красотой.

"Каждый день становится красивее и показывает, что ее эволюция не имеет границ. Абсолютная королева элегантности и таланта", "Безо всякой лжи, она не просто красивая, она на совершенно другом уровне. Такая женщина, которая заставляет Вселенную чувствовать, что она создана для того, чтобы нести свет", "Великолепная", - гласят комментарии.

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