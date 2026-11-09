"Шикарная": Валя Карнавал появилась в стильном образе

Блогер и певица Валентина Карнаухова, известная в Сети как Валя Карнавал, появилась в стильном образе и вызвала восторг у своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Валя попозировала в подземном паркинге. Девушка примерила яркие джинсы с низкой посадкой и белый лонгслив. Черные солнцезащитные очки с белой оправой, а также лакированная черная обувь завершили ее образ.

Валя не без гордости продемонстрировала стройную фигуру, что, конечно же, отметили и фанаты. Они осыпали ее комплиментами.

Фото Вали набрали свыше 44 тыс. "лайков".

"Красотка", "Шикарная", "Мне 35 и я мне нравится чувство стиля и красоты Вали", "Валюша, продолжаешь сиять", "Надеюсь, в ближайшее время Валентина порадует нас новыми песнями", "Этот "лук" тебе определенно подходит", - написали в Сети.

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