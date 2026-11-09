Ерке Есмахан впечатлила красивыми фото из Китая
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Казахстанская певица Ерке Есмахан, исполнительница хитов "Қайда?", "Алло", "Аэропорт", поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями из Китая, передает NUR.KZ.
Ерке Есмахан и RaiM прекрасно провели время в Китае. Один из ярких моментов был запечатлен в объективе камеры. Ерке попозировала сидя в живописном месте в китайском наряде в окружении пятнистых оленей.
"Бесконечная благодарность Аллаху за возможность своими глазами увидеть чудеса мироздания. Мгновения, проведенные в обществе пятнистых оленей и в созерцании прекрасной природы Китая", - подписала Ерке фото.
"Красиво", "Контент Ерке дарит спокойствие. на как будто в другом мире живет", "Какое чудо, Всевышний - великий творец", "Ерке и сама, словно лань", - написали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2453847-erke-esmahan-vpechatlila-krasivymi-foto-iz-kitaya/
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