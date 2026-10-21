"Ошеломительно": 63-летняя Деми Мур в платье с длинным шлейфом обворожила фанатов

Голливудская актриса Деми Мур Она поделилась в соцсети фото, на которых запечатлелась в скульптурном платье, в котором появилась на гала-вечере Музея киноакадемии, передает NUR.KZ.

В Лос-Анджелесе состоялся шестой ежегодный благотворительный вечер Academy Museum Gala.

На красной дорожке Музея киноакадемии появились голливудские звезды, в числе которых была неповторимая Деми Мур.

Ее выход был эффектным, ведь 63-летняя актриса выбрала для мероприятия скульптурное платье с длинным шлейфом, которое прекрасно "село" по ее фигуре.

"Прекрасный вечер, посвященный выдающимся талантам, удостоенным наград в этом году. Всегда приятно присутствовать и поддерживать невероятную работу организации Academy Museum", - написала Деми Мур.

"Одна из моих любимых актриса на всех времена", "Как красиво", "О боже, это платье! В нем вы великолепны", "Она все лучше и лучше. Моя любимая, прекрасная, магическая, идеальная принцесса", "Ошеломительно", - отметили ее фанаты.

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