"Ошеломительно": 63-летняя Деми Мур в платье с длинным шлейфом обворожила фанатов
Опубликовано:
Голливудская актриса Деми Мур Она поделилась в соцсети фото, на которых запечатлелась в скульптурном платье, в котором появилась на гала-вечере Музея киноакадемии, передает NUR.KZ.
В Лос-Анджелесе состоялся шестой ежегодный благотворительный вечер Academy Museum Gala.
На красной дорожке Музея киноакадемии появились голливудские звезды, в числе которых была неповторимая Деми Мур.
Ее выход был эффектным, ведь 63-летняя актриса выбрала для мероприятия скульптурное платье с длинным шлейфом, которое прекрасно "село" по ее фигуре.
"Прекрасный вечер, посвященный выдающимся талантам, удостоенным наград в этом году. Всегда приятно присутствовать и поддерживать невероятную работу организации Academy Museum", - написала Деми Мур.
"Одна из моих любимых актриса на всех времена", "Как красиво", "О боже, это платье! В нем вы великолепны", "Она все лучше и лучше. Моя любимая, прекрасная, магическая, идеальная принцесса", "Ошеломительно", - отметили ее фанаты.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2445843-oshelomitelno-63-letnyaya-demi-mur-v-plate-s-dlinnym-shleyfom-obvorozhila-fanatov/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах