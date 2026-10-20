"Божественно": Приянка Чопра вышла в свет в изысканном платье
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Известная индийская актриса и "Мисс мира-2000" Приянка Чопра, супруга музыканта и актера Ника Джонаса, вышла в свет в роскошном платье и блеснула фигурой, передает NUR.KZ.
44-летняя Приянка выбрала для важного мероприятия атласное платье в пол жемчужно-белого цвета. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру. Макияж и аксессуары дополнили ее вечерний образ.
Актриса поразила фанатов своей красотой и чувством стиля. Они выразили ей свое восхищение в комментариях под фото, которые, к слову, набрали почти полмиллиона "лайков".
"Красивая", "Великолепная", "Божественно", "Богиня, без преувеличений", "Мое сердце забилось чаще, я чувствую твою энергию прямо сейчас", "Она просто украла мое сердце", "Ты выглядишь захватывающе красиво", "Ты вампирша? Совсем не стареешь, а выглядишь все лучше и лучше", - отметили поклонники.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2445207-bozhestvenno-priyanka-chopra-vyshla-v-svet-v-izyskannom-plate/
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