"Бро, это было смело": Санжар Мади изменился ради роли

40-летний казахстанский актер Санжар Мади, звезда сериала "Золотая орда" и фильма "Корни", показал подписчикам в Instagram, как изменился ради роли в кино, передает NUR.KZ.

Санжар Мади кардинально изменил имидж ради роли в кино. В коротком ролике он показался сначала в привычном образе, а через несколько секунд - уже совсем другим.

"Прилететь одним человеком в Актау, чтобы улететь другим. Леди и джентльмены! MŪNAI 2. Скоро", - отметил он.

Нурлан Коянбаев, Дина Тасбулатова, Карлыгаш Мухамеджанова, Ирина Ажмухамедова и другие представители отечественного шоу-бизнеса отреагировали на изменения во внешности Санджара Мади. Не остались в стороне и его фанаты.

"Уау!Тебе очень идет такая стрижка", "MUNAI 2 настиг и подстриг всех", "Брутал", "Супер", "Ничего себе преображение", "Бро, это было круто и смело", "Помолодел лет на 10", "Волосы не зубы - вырастут", - написали комментаторы.

Напомним, Санжар Мади показал яркие фото из Будапешта.

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