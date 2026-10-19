"В ней нет изъяна": Жанар Дугалова в модном аутфите привлекла внимание фанатов

Казахстанская певица Жанар Дугалова, экс-солистка группы "КешYOU", порадовала фанатов в соцсети новыми фото, на которых предстала в стильном образе, передает NUR.KZ.

Жанар Дугалова запечатлелась во время выступления на сцене. Певица выбрала стильный и дерзкий образ - на ней была кожаная куртка, белая рубашка, темные штаны и ботинки на высоких каблуках. Ее сценический образ дополнили украшения.

Фанаты тут же отреагировали на новую публикацию любимой певицы и были щедры на комплименты. Фото набрали почти 20 тысяч "лайков".

"Это про вас верно сказано, что в ней нет изъяна", "Самая красивая в этом мире", "Просто красотка", "Вы неотразимая, талантливая настоящая легенда!", "Жанар, мы ждем новых песен с вами", "Невероятная", "Самая-самая красивая", "Хотим увидеть ваш концерт", - отметили фанаты творчества певицы.

Напомним, Жанар Дугалова спела в дуэте с Кайратом Нуртасом на его концерте в Алматы.

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