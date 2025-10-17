"Яблоко от яблони недалеко падает": фото Али Окапова и Диаса Аблаева со звездными мамами восхитило Сеть

Сын известной казахстанской певицы Нагимы Ескалиевой Диас Аблаев поделился в соцсети фотографией, которая вызвала восхищение его подписчиков, передает NUR.KZ.

На фото, которое появилось в блоге артиста, можно увидеть его со звездной мамой, а также знаменитой певицей Розой Рымбаевой и ее сыном, певцом Али Окаповым.

"Яблоко от яблони недалеко падает", - написал Диас.

Народные артистки Казахстана являются гордостью нашего народа, об этом написали пользователи соцсети. Они не стали скрывать своего восхищения.

"Достойные сыновья достойных матерей", "Роза и Нагима - наша гордость. И их сыновья замечательные и талантливые парни", "Красивые мамы, красивые сыновья! Будьте здоровы и счастливы!", "Две легенды и просто счастливые мамы", - отмечено в комментариях.

