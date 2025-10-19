Хейли Бибер снялась в пикантном образе для обложки журнала и обнажила грудь

Известная модель, а также жена известного певца Джастина Бибера - Хейли Бибер, снялась для обложки известного американского издания WSJ, передает NUR.KZ.

Хейли Бибер опубликовала пост с итогами съемки для журнала на своей странице в Instagram. Наибольшее внимание подписчиков привлек снимок (см. главное фото - прим. ред.), на котором модель позировала в темно-синих джинсах и длинном черном плаще, демонстрируя при этом обнаженную грудь.

Поклонники с большим воодушевлением восприняли новую работу с участием модели.

"Это моя Хейли. Она икона", "Она такая милая", "Хейли снова занялась собой", "Это великолепно, поздравляю", "Потрясающе", - написали поклонники Бибер.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) - американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.

С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.

Стоит отметить, что Джастин Бибер и Хейли Бибер в браке уже почти семь лет. Они были друзьями детства, а в начале 2016 года начали встречаться. Это продлилось недолго, однако два года спустя пара вновь сошлась.

На этот раз отношения закончились свадьбой. 13 сентября 2018 года пара зарегистрировала отношения, и модель взяла фамилию супруга. Венчание влюбленные решили провести через год. На свадьбе присутствовали полторы сотни гостей.

В мае прошлого года Хейли Бибер публиковала серию фотографий с округлившимся животиком. Тогда звезда объявила, что скоро станет мамой.

