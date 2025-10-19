jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами
      Виктор Николаев
      Виктор Николаев
      Редактор

      Беременная Карди Би снялась в откровенной фотосессии

      Опубликовано:

      Карди Би
      Карди Би. Фото: instagram.com/iamcardib

      Известная хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенной фотосессии, находясь в положении. Рэперша приняла участие в съемке для журнала Paper, передает NUR.KZ.

      Кадрами Карди поделилась в своем профиле в Instagram.

      На одном из фото рэперша предстала перед камерой в белом макси-платье со шнуровкой и полупрозрачной юбкой, украшенным перьями.

      Также знаменитость примерила черный наряд с кружевами.

      А для обложки она выбрала наряд, который подчеркивает ее беременность.

      "Если не ты, то кто?", "О боже, королева моды", "Нереальная", "Она здесь выглядит очень мило", "Икона! Карди именно та, кем она себя считает", "Браво стилистам", - писали фанаты.

      Ранее мы писали, что трижды мама Карди Би показала детей в соцсети.

