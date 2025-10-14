"Роскошная": Анастасия Решетова стала эффектной блондинкой

Модель, первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова превратилась в эффектную блондинку и привела в восторг читательскую аудиторию в Instagram, передает NUR.KZ.

Решетова выложила фото и поразмышляла о том, как важно любить и поддерживать себя.

"Иногда слышу вопрос: "Что бы вы сказали себе в детстве, если бы была такая возможность?". Я бы подошла к себе маленькой, крепко обняла бы и сказала: "Ничего не бойся.

Никогда не сомневайся в себе и не позволяй другим манипулировать тобой, заставлять тебя сомневаться в своей ценности, не давай себя обижать.

Вся боль и травмы рассеются, по итогу ты придешь к себе. И тогда вся картинка соберется в готовый пазл. Все то, что недостойно тебя, отвалится.

И ты поймешь, что заслуживаешь всего самого лучшего. Рядом будут правильные люди, а ты, наконец, познаешь что такое настоящая любовь. Все будет хорошо! У тебя всегда есть ты", - заключила Анастасия.

"Боже!", "Самая красивая из всех женщин Тимати", "Тот случай , когда внешка вывозит абсолютно любой образ", "Я думала, это Арина Бернардини", "Разная, всякая и такая роскошная", "Вау! Ну нет слов", "Здесь красиво все", "Как красиво! Блонд!", "Очень эффектно вам быть блондинкой", - не стали скрывать восторга пользователи соцсети.

Немногим ранее Решетова появилась с короткой стрижкой и удивила фанатов.

