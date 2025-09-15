jitsu gif
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      "Куда ты дела Настю?": Решетова появилась с короткой стрижкой и удивила фанатов

      Опубликовано:

      Анастасия Решетова
      Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/a.reshetova

      Модель, первая вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова примерила необычный образ для новой фотосессии - она появилась со стрижкой "под мальчика", передает NUR.KZ.

      Красное приталенное мини-платье с вырезом на спине, черные капроновые колготки, туфли на шпильке и яркий макияж - Решетова выбрала для новой фотосессии довольно выразительный образ. Но внимание фанатов привлекло не платье, а короткая стрижка "под мальчика".

      "Она странная и она это знает", - отметила она.

      "Oх, как тебе идет", "Куда ты дела Настю?", "Вау, тебе так идет! Срочно стрижку!", "Нет, только не короткие, это чисто модельно, но не ваше! Сразу возраст прибавило вам", "Обалдеть! Напомнило зарубежные ретро-журналы, но с налетом настоящего времени. Очень круто", - отреагировали в Сети.

