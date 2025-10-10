"Повторила маму": Кристина Орбакайте спародировала Аллу Пугачеву
Певица Кристина Орбакайте спародировала фрагмент интервью своей звездной мамы - артистки Аллы Пугачевой. Фанаты оценили ее юмор и оставили множество отзывов, передает NUR.KZ.
Видео появилось в ее Instagram. На кадрах певица прошлась по берегу моря, общаясь с собеседницей, как и ее мама в своем резонансном интервью, в котором она впервые рассказала об эмиграции в Израиль с Галкиным.
К слову, за месяц интервью журналистки Катерины Гордеевой с Аллой Пугачевой набрало свыше 25 миллионов просмотров в YouTube.
"Всем мира и добра", - подписала шуточный ролик Кристина.
"Любим бесконечно вас! Будьте счастливы и здоровы", "По следам Аллы Борисовны. Хорошего отдыха вам, Кристина", "Как-то тепло от этого припева стало, умница, Крис", "Красавица и с потрясающим чувством юмора", "Повторила маму", - отреагировали подписчики.
