Ставшая мамой во второй раз Назым Абильдина показала кадры с обряда "қырқынан шығару"

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина, недавно ставшая мамой во второй раз, провела ребенку обряд "қырқынан шығару". Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Назым Абильдина теперь мама двух сыновей. Вместе с мужем она провела обряд "қырқынан шығару" второму сыну. Мальчика нарекли Амирханом. Теплые фото с семейного праздника певица выложила в своем блоге в Instagram.

На них она запечатлелась с маленьким Амирханом, в карусели можно также увидеть ее мужа и старшего сына.

Счастливые родители специально для праздника устроили фотозону, украшенную белыми воздушными шарами и плюшевыми медведями, накрыли богатый дастархан, пригласили гостей, заказали красивый торт в честь малыша.

"Это наша Вселенная", - отметила она.

"Поздравляем, пусть вырастет сильным, умным джигитом", "Самая красивая жена, самая красивая мамочка и самая красивая семья", "Сладкие, пусть Бог хранит вас от сглаза", - написали подписчики.

Напомним, Назым Абильдина показала фото, снятые во время беременности, и переполошила "уятменов".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.