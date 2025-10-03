Ставшая мамой во второй раз Назым Абильдина показала кадры с обряда "қырқынан шығару"
Опубликовано:
Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина, недавно ставшая мамой во второй раз, провела ребенку обряд "қырқынан шығару". Фото она разместила в соцсети, передает NUR.KZ.
Назым Абильдина теперь мама двух сыновей. Вместе с мужем она провела обряд "қырқынан шығару" второму сыну. Мальчика нарекли Амирханом. Теплые фото с семейного праздника певица выложила в своем блоге в Instagram.
На них она запечатлелась с маленьким Амирханом, в карусели можно также увидеть ее мужа и старшего сына.
Счастливые родители специально для праздника устроили фотозону, украшенную белыми воздушными шарами и плюшевыми медведями, накрыли богатый дастархан, пригласили гостей, заказали красивый торт в честь малыша.
"Это наша Вселенная", - отметила она.
"Поздравляем, пусть вырастет сильным, умным джигитом", "Самая красивая жена, самая красивая мамочка и самая красивая семья", "Сладкие, пусть Бог хранит вас от сглаза", - написали подписчики.
Напомним, Назым Абильдина показала фото, снятые во время беременности, и переполошила "уятменов".
