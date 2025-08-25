Назым Абильдина показала фото, снятые во время беременности, и переполошила "уятменов"

Казахстанская актриса, певица и телеведущая Назым Абильдина, недавно ставшая мамой во второй раз, показала фотосессию с обнаженным животом, которая была снята во время беременности, передает NUR.KZ.

Две недели назад Назым родила второго сына, показав фото из роддома. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Счастливая мама решила поделиться фотосессией, которую устроила на последнем сроке беременности.

"Эта съемка состоялась всего за пару дней до родов. У меня уже были тренировочные схватки, но я все равно собрала команду, сама села за руль и выехала за город. В итоге мы отсняли целых 7 образов!" - поделилась Назым.

Она призналась, что эти фото для нее являются напоминанием о самом счастливом ожидании. Ведь всего через пару дней жизнь актрисы наполнилась новым смыслом.

Подписчики по-разному восприняли фото, на которых Назым запечатлелась с обнаженным животом.

"Красивая", "Стыдно. Девушка должна стыдиться своего отца во время беременности", "Еще бы платье для беременных - милое, воздушное, закрытое, можно с открытыми плечами - вообще было бы вау", "Очень нравятся ваши образы, но не этот", "Негатив на люблю писать, но это слишком неэстетично, некрасиво", - высказались в Сети.

