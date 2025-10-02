"Ты вдохновляешь": келин Розы Рымбаевой появилась в нежном образе в свой день рождения

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай, келин народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, сегодня, 2 октября, отмечает день рождения. Она написала пост в свой праздник, передает NUR.KZ.

В Instagram Акерке разместила свои новые фотографии. На них она запечатлелась в нежно-голубом платье в пол с накидкой.

Акцентом в ее аутфите стали крупные золотистые браслеты. Волосы Акерке были уложены мягкими локонами. Именинница посвятила себе пост.

"С днем рождения меня. Я верю, что меня ждет много интересного, много возможностей и красивых моментов", - отметила она.

"С днем рождения, дорогая! Будь всегда такой же красивой, милой, женственной, всегда молодой и здоровой!", "Спасибо вашей маме, которая вас вырастила такой умной и красивой", "Такие изящные и красивые фото. То, как ты преподносишь себя, действительно вдохновляет", - поздравили ее подписчики и восхитились ее новым образом.

