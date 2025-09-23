"Один миг на двоих": Али Окапов показал кадры со свадьбы, которые "никто не должен был увидеть"

Казахстанский певец Али Окапов, сын народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, опубликовал в Instagram редкие архивные фото. Недавно Али и Акерке отметили 5-ю годовщину свадьбы, передает NUR.KZ.

Фото со свадьбы появились в блоге Али. Певец рассказал, что они с женой ранее не планировали показывать их, но Али захотелось поделиться радостью, которую они испытали в тот день.

Артист и его супруга не скрывают, что счастливы в браке. 5 лет, проведенные вместе, пролетели незаметно для них.

"Эти фото никто не должен был увидеть. Но все меняется. Будто бы было вчера, но в то же время как в прошлой жизни. 5 лет как один миг. Один миг на двоих. 21.09.2020", - написал Али.

"Лучшие! Любим вас и поздравляем", "Как будто лет сто прошло. Я тогда поймала букет и вы знаете, что из этого вышло", "Какие классные фотки! Почему никто не должен был увидеть? Должны увидеть все! Вы здесь такие красивые, влюбленные, счастливые", "Пусть ваша любовь будет вечной", - поздравили пару в Сети поклонники их творчества и коллеги.

