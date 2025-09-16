Жена Али Окапова в наряде с казахским орнаментом собрала комплименты в Сети
Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай, келин народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, впечатлила подписчиков в Instagram нарядом с национальным орнаментом, передает NUR.KZ.
На новых фото Акерке запечатлелась в красивом наряде нежно-голубого цвета, украшением брючного костюма служат национальные узоры.
Певица дополнила сценический образ коричневой тюбетейкой и отказалась от яркого макияжа, выбрав легкий с акцентом на зеленые глаза. В руках супруга Али Окапова держит кобыз.
Подписчики вновь отметили, что считают ее прекрасной келин, и не поскупились на добрые слова.
"Всегда молюсь, чтобы у меня была такая же келин, как Акерке", "Красивая, статная девушка", "Шикарная", "Землячка наша", "Как бы не сглазить", "Красавица", - отреагировали пользователи соцсети.
