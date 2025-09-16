Жена Али Окапова в наряде с казахским орнаментом собрала комплименты в Сети

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай, келин народной артистки Казахстана Розы Рымбаевой, впечатлила подписчиков в Instagram нарядом с национальным орнаментом, передает NUR.KZ.

На новых фото Акерке запечатлелась в красивом наряде нежно-голубого цвета, украшением брючного костюма служат национальные узоры.

Певица дополнила сценический образ коричневой тюбетейкой и отказалась от яркого макияжа, выбрав легкий с акцентом на зеленые глаза. В руках супруга Али Окапова держит кобыз.

Подписчики вновь отметили, что считают ее прекрасной келин, и не поскупились на добрые слова.

"Всегда молюсь, чтобы у меня была такая же келин, как Акерке", "Красивая, статная девушка", "Шикарная", "Землячка наша", "Как бы не сглазить", "Красавица", - отреагировали пользователи соцсети.

Мы также писали, что келин Розы Рымбаевой показала, как проходит ее рабочий день.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.