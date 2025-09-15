"Такой молоденький": Киркоров показал видео 40-летней давности

58-летний советский и российский исполнитель Филипп Киркоров показал архивное видео 40-летней давности и окунул в ностальгию своих фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Киркоров разместил архивное видео, на котором запечатлен еще совсем юным.

"С днем рождения, самый красивый город Земли! Как и сегодня, так и 40 лет назад, я поздравлял нашу столицу. Решил вспомнить, как это было в 1985 году.

Я, студент музыкального училища им. Гнесиных, пою "Песню о Москве" ("Московские ритмы") из кинофильма "Внимание! Всем постам".

Музыка Владимира Шаинского, слова Игоря Вознесенского. Фрагмент концертной программы "Добро пожаловать. Шире круг" 1985 год. Главная редакция народного творчества ЦТ. Советское телевидение. Гостелерадиофонд", - написал Киркоров.

"Какие же раньше были великолепные песни, стихи, со смыслом, голоса потрясающие, пели, как соловьи, мед для ушей", "Такой молоденький, красавчик", "Был красивый и сейчас красивый, красоту ничем не испортишь", "Таким вы мне больше нравитесь", "Его дочь похожа на молодого Филиппа", - отметили интернет-пользователи.

Напомним, Филипп Киркоров и Стас Михайлов повторили фото 6-летней давности.

