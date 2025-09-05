"Помолодели": Киркоров и Михайлов повторили фото 6-летней давности

Известные российские певцы Стас Михайлов и Филипп Киркоров повторили фото 6-летней давности. Фанаты артистов заявили, что они ничуть не изменились, передает NUR.KZ.

Видео встречи Киркорова и Михайлова появилось в их блогах в Instagram. Артисты решили повторить фото 2019 года.

"Изменились?" - поинтересовались они мнением своих подписчиков.

Поклонники заявили, что исполнители стали выглядеть еще лучше. Прошло 6 лет, но с годами Стас и Филипп как будто помолодели, пишут восхищенные пользователи соцсети.

"Похорошели", "Были классные! Сейчас очень классные!", "Все в лучшую сторону. Классный тренд", "Как будто бы вы с годами только молодеете", "Конечно! Изменения всегда как лучшему!", "Помолодели", "С каждым годом становитесь все моложе и моложе!" - гласят отзывы.

