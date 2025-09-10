Келин Баян Алагузовой в платье с открытыми плечами вызвала неоднозначную реакцию в Сети

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым появилась в шикарном платье с открытыми плечами - келин Баян Алагузовой собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Новые фото Жаркынай разместила в своем Instagram. На снимках она запечатлелась в нежно-розовом платье с открытыми плечами, которое "село" по фигуре. Певица также показала рабочие кадры съемок - ей поправляли одежду и макияж.

Звезда сериала "Рауза" буквально искупалась в комплиментах. Фотосессию оценили и ее коллеги - Акбота Сейтмагамбет, Жанель Сергазина, Салтанат Серкебаева, Жазира Еркин и другие актрисы.

"Красота", "Было бы классно услышать новые песни", "Прима", "Нежность", "Просто вау", - гласят комментарии.

Однако среди впечатленных фанатов нашлись и критики.

"Во взгляде девушки простота, нет искры", "Жаркынай, не снимайтесь с открытой грудью", "Хорошая девушка, но нет в ней сексуальной энергии", - пишут в Сети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.