"Роскошная": Лидо в дерзком образе впечатлила Сеть

Казахстанская исполнительница Лидия Досалина, известная как Лидо и живущая в Лос-Анджелесе, продемонстрировала дерзкий образ и впечатлила фанатов, передает NUR.KZ.

Лидо не боится экспериментов с внешностью, а ее фанаты неустанно удивляются ее вкусу и образам, которые она демонстрирует.

В этот раз она примерила кожаный наряд с черными ботфортами и колготками в сеточку, и запечатлелась сидя в черной машине. Блонд и дреды придали образу еще больше дерзости и современности. Снимки были сделаны на фоне моря.

Фанаты Лидо щедро забросали ее комплиментами. К слову, у артистки больше 360 тысяч подписчиков в Instagram.

"Лидо крутая", "Как всегда, шикарная, роскошная", "Нереалка", "Люблю твой стиль", "Моя богиня", - гласят комментарии под фото.

Напомним, живущая в США Лидо рассказала о ситуации в Лос-Анджелесе, вокруг которого бушевали лесные пожары.

