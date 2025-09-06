Майли Сайрус попрощалась с летом горячим снимком в бикини

Известная певица Майли Сайрус порадовала своих подписчиков - она выложила фото в купальнике. Этой публикацией знаменитость попрощалась с летом 2025 года, передает NUR.KZ.

Фото опубликовано в аккаунте звезды в Instagram.

"Лето закончилось", - написала она.

Майли Сайрус предстала перед камерой в черном бикини Versace, которое дополнила солнцезащитными очками, серьгами и украшениями. Певица позировала на лежаке на фоне бассейна и гор.

"Вот это ноги", "Красивое фото, красивая девушка на красивом фоне. Спасибо", "Ты всегда такая классная", "Выглядишь потрясно", "Такое подтянутое тело, горячо", - писали фанаты.

По данным сайта IMDb, Майли Сайрус - американская певица, автор песен и актриса. Ее настоящее имя - Дестини Хоуп. Она родилась 23 ноября 1992 года в небольшом городе Франклин, расположенном в штате Теннесси (США).

Успешной Сайрус сделал телесериал "Ханна Монтана" (2006 - 2011), в котором она исполнила главную роль. Сериал открыл не только актерские, но и вокальные способности девушки.

Сейчас ей удалось отойти от образа Ханны Монтаны. Она выпустила несколько успешных альбомов, а в 2023 году состоялась премьера сингла "Flowers", который 8 недель был лидером чартов. За него она получила премию "Грэмми".

