Динара Сатжан устроила пикник в осеннем лесу

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан, автор и ведущая The DS' Show, отправилась на пикник, который устроила в осеннем лесу. Фото с пикника Динара выложила в соцсети, передает NUR.KZ.

Сарафан и мягкий плед, накрытый дастархан и тишина леса - осенние фото Динары Сатжан наполнены теплом и уютом. Телеведущая понежилась под сентябрьским солнцем и улыбнулась на камеру.

"Осень", - коротко подписала она снимки.

Подписчики и коллеги оценили фото. Они отметили, что Динаре к лицу такие наряды - легкие и воздушные, раскрывающие ее женственность.

"Такие теплые фотографии", "Не перестаю восхищаться вашей энергией и стилем", "Так привыкла видеть вас в деловом стиле, аж непривычно", "Тоже подумала сегодня о пикнике осеннем", "Казахская красавица", "А где ваш супруг?", "Чашки две стоят, значит, не одна", - гласят комментарии.

Напомним, этой весной Динара Сатжан вышла замуж и показала фото из мечети.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.