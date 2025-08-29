"Волшебно": Гульназ Жоланова поразила колоритной фотосессией, снятой в Мангистау
Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Бизнес по-казахски" и "Аким", поделилась колоритной фотосессией из Мангистау. Образ Гульназ впечатлил ее фанатов, передает NUR.KZ.
Гульназ запечатлелась в колоритном наряде в белых сапожках с двумя длинными косами. Ее образ дополнили серебряные серьги в национальном стиле. Фотосессия была снята на лоне природы.
"Памятная фотосессия на родине. Мангистау", - отметила актриса.
Образ звезды фильма "Аким" пришелся по душе ее поклонникам. Они отметили это в комментариях под фото. Одна из первых похвалила подругу Ерке Есмахан.
"Нежная красавица. Прекрасная в этом мире", - написала певица.
"Все красиво", "Фотограф огонь", "Ты украсишь все", "Волшебно", "Где такое платье купили?", "Вау, вау", "Необычно", - написали Гульназ фанаты.
