"Волшебно": Гульназ Жоланова поразила колоритной фотосессией, снятой в Мангистау

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова, звезда фильмов "Бизнес по-казахски" и "Аким", поделилась колоритной фотосессией из Мангистау. Образ Гульназ впечатлил ее фанатов, передает NUR.KZ.

Гульназ запечатлелась в колоритном наряде в белых сапожках с двумя длинными косами. Ее образ дополнили серебряные серьги в национальном стиле. Фотосессия была снята на лоне природы.

"Памятная фотосессия на родине. Мангистау", - отметила актриса.

Образ звезды фильма "Аким" пришелся по душе ее поклонникам. Они отметили это в комментариях под фото. Одна из первых похвалила подругу Ерке Есмахан.

"Нежная красавица. Прекрасная в этом мире", - написала певица.

"Все красиво", "Фотограф огонь", "Ты украсишь все", "Волшебно", "Где такое платье купили?", "Вау, вау", "Необычно", - написали Гульназ фанаты.

Мы также писали, что Гульназ Жоланова сняла атмосферное видео в горах.

