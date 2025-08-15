Галкин удивил редкими фото, на которых запечатлелся в неожиданных образах
49-летний российский юморист Максим Галкин, супруг известной певицы Аллы Пугачевой, продемонстрировал в соцсети снимки, которые удивили его поклонников, передает NUR.KZ.
В карусели юморист разместил ряд фото, на которых запечатлелся в неожиданных образах. На фото можно также увидеть рядом с ним Аллу Пугачеву.
"Какая фотка, дорогие подписчики, вам понравилась больше?" - спросил Галкин.
Пользователи соцсети принялись гадать, настоящие ли эти фото или же сделаны при помощи искусственного интеллекта.
"Все фото классные, но больше нравится, где вы с Аллой не мероприятии", "Все фото огонь, но шокирует сразу первая. Я уж подумала, в кино начали сниматься", "В кольчуге, разумеется", "Актерское мастерство!", "Джек Воробей", "Сейчас не поймешь, где реальность, а где ее нет", "Искусственный интеллект делает чудеса. Может превратить любого человека в любого персонажа", - отметили фанаты.
"Какой ИИ?! Это фотки до ИИ. ИИ еще не было. Он еще не работал, когда я это все снимал", - заявил Максим.
