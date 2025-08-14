"Сынок - вылитый папа, а доченька - мама": 79-летний Петросян показал маленьких детей

79-летний российский юморист Евгений Петросян показал фото с маленькими детьми - сыном и дочерью. Артист умилил свою читательскую аудиторию в соцсети, передает NUR.KZ.

На фото Евгений Ваганович запечатлелся у бассейна с сыном Ваганом и дочерью Матильдой. Петросян сидит и широко улыбается, обнимая своих детей. Все трое в солнцезащитных очках и ярких летних нарядах.

"Отпуск", - коротко написал юморист.

Пользователи соцсети умилились увиденному и пожелали семье отличного отпуска. Некоторые отметили, что девочка похожа на маму - 36-летнюю Татьяну Брухунову, а Ваган - на знаменитого отца.

"Какие красивые детки. Долгих вам лет, Евгений Ваганович", "В вашей семье у всех такие улыбки душевные", "Хорошего вам отдыха", "Хорош Ваганыч! Так держать!", "Счастье! Какие хорошие!", "Сынок - вылитый папа, а доченька - мама", "Три солнышка", "Классное фото", - пишут в соцсети.

