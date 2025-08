Майли Сайрус разделась догола ради обложки журнала

Американская певица и актриса Майли Сайрус появилась на обложке журнала Perfect Magazine обнаженной. Снимками с фотосессии она поделилась и в Instagram, передает NUR.KZ.

32-летняя знаменитость устроила фотосессию в черно-белых тонах.

На некоторых снимках из этой фотосессии Майли предстала в шляпе и пышном платье с оборками в стиле XVIII века, изготовленном для фильма "Мария-Антуанетта" 2006 года.

Для другого образа было выбрано необычное платье, представляющее собой боди с длинным подолом.

А для обложки Майли и вовсе разделась догола, прикрыв грудь рукой.

#MileyCyrus looks gorgeous for Perfect Magazine posing "au naturel" and in the original Sofia Coppola Marie Antoinette wardrobe:

"Even if I'm wearing nothing, there still feels like a level of power to it."

Paolo Roversi pic.twitter.com/pjySU34qZ8