Майли Сайрус разделась догола ради обложки журнала
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Американская певица и актриса Майли Сайрус появилась на обложке журнала Perfect Magazine обнаженной. Снимками с фотосессии она поделилась и в Instagram, передает NUR.KZ.
32-летняя знаменитость устроила фотосессию в черно-белых тонах.
На некоторых снимках из этой фотосессии Майли предстала в шляпе и пышном платье с оборками в стиле XVIII века, изготовленном для фильма "Мария-Антуанетта" 2006 года.
Для другого образа было выбрано необычное платье, представляющее собой боди с длинным подолом.
А для обложки Майли и вовсе разделась догола, прикрыв грудь рукой.
#MileyCyrus looks gorgeous for Perfect Magazine posing "au naturel" and in the original Sofia Coppola Marie Antoinette wardrobe:— World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) August 6, 2025
"Even if I'm wearing nothing, there still feels like a level of power to it."
Paolo Roversi pic.twitter.com/pjySU34qZ8
По данным сайта IMDb, Майли Сайрус - американская певица, автор песен и актриса. Ее настоящее имя - Дестини Хоуп. Она родилась 23 ноября 1992 года в небольшом городе Франклин, расположенном в штате Теннесси (США).
Успешной Сайрус сделал телесериал "Ханна Монтана" (2006 - 2011), в котором она исполнила главную роль. Сериал открыл не только актерские, но и вокальные способности девушки.
Сейчас ей удалось отойти от образа Ханны Монтаны. Она выпустила несколько успешных альбомов, а в 2023 году состоялась премьера сингла "Flowers", который 8 недель был лидером чартов. За него она получила премию "Грэмми".
Отметим, что Майли родилась в семье кантри-исполнителя Билли Рэя и Летисии Сайрус.
Она была замужем за известным актером Лиамом Хемсвортом. Пара встречалась с 2012 года и окончательно рассталась в 2020-м.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2272545-mayli-sayrus-polnostyu-obnazhilas-radi-oblozhki-zhurnala/
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