Брежнева в платье с открытой спиной нарвалась на комплименты фанатов и критику моралистов

Экс-солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Вера Брежнева показала в своем Instagram эффектные фотографии в приталенном платье с открытой спиной, передает NUR.KZ.

На фото Вера позирует в темном приталенном длинном платье с открытой спиной. Волосы артистки собраны в аккуратный пучок, а из украшений на ней массивные серебристые браслеты.

Тонкий стан 43-летней артистки впечатлил ее фанатов, они тут же забросали ее комплиментами. Однако не обошлось и без критики.

"Ну какая ты красотка!", "Очень приятная женщина, но ягодицы открыты, выглядят вульгарно", "Фигура просто шик", "В горах было бы круто снять такой образ", "Где попа? Нет ее", "Самая идеальная фигура. Восхищаюсь, любуюсь, мотивируюсь", "Я на этом фото вижу невероятный труд над собой! Какая молодец, Вера!" - гласят комментарии.

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