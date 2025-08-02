"Классическая красота": Моника Беллуччи порадовала фанатов откровенными фото в молодости

Знаменитая актриса Моника Беллуччи опубликовала на своей странице в Instagram архивные фотографии в обнаженном виде в рамках работы с журналом Vogue, передает NUR.KZ.

60-летняя актриса поделилась кадрами, сделанными для итальянской версии журнала Vogue. На одном из них она позировала, сидя обнаженной на стуле на фоне горы. Из одежды на ней был только мех.

Моника Беллуччи. Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Поклонники актрисы восхитились фотографией из архива Беллуччи.

"Ты действительно богиня красоты", "Классическая естественная красота", "Самая красивая женщина во Вселенной", "Икона навсегда", - написали подписчики Беллуччи.

Согласно информации на сайте IMDb, Моника Анна Мария Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в деревне Читта ди Кастелло в Италии. Была единственным ребенком в семье Паскуале Беллуччи и Брунеллы Бриганти.

Изначально Моника планировала стать юристом, однако во время учебы в университете она начала подрабатывать моделью.

В 1988 году переехала в Милан, где присоединилась к агентству Elite Model Management. Дебютировала на телевидении в 1990 году, а в американском кино - в фильме Брэма Стокера "Дракула" (1992).

Известность ей принесла роль во французском триллере "Квартира" в 1996 году.

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