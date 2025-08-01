Ажар Кунболат поделилась яркими фото с пляжа в Турции

Казахстанская модель Ажар Кунболат, супруга отечественного актера Данияра Алшинова, показала фото с пляжа в Турции. Она отметила, что автором фото является ее муж, передает NUR.KZ.

На снимках модель запечатлена в ярком пляжном наряде на берегу моря. Бирюзовая вода и желтые скалы, а также красота Ажар делают фотографии, снятые на пляже Капуташ в Турции, еще более прекрасными.

Ажар отметила, что ее красивые снимки - дело рук ее мужа, который зачастую остается за кадром, но в этот раз в карусели можно увидеть и его фото. Подписчики оценили яркий фотосет.

"Данияр, оказывается, классно снимает", "Ну вы красавица, а у мужа, видно, другие достоинства, о которых мы не знаем!", "Он будущий кинорежиссер", "Жаным", - написали в соцсети.

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