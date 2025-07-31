"Королева воды": актриса Ивана Алави похвасталась фигурой в ярком купальнике

28-летняя филиппино-марроканская актриса, модель и ютубер Ивана Алави покрасовалась на фото в ярком купальнике и показала в соцсети свои пышные формы, передает NUR.KZ.

У филипино-марроканской актрисы с большими круглыми карими глазами больше 11 миллионов подписчиков в Instagram.

Девушка часто радует поклонников пляжными фото, демонстрируя стройную фигуру и пышную грудь.

На этот раз Ивана запечатлелась в ярком красном купальнике с глубоким декольте. Длинные каштановые волосы актриса распустила и добавила пляжному образу романтичности и легкости.

На первом фото она пристально смотрит в камеру, а на втором демонстрирует красивую спину, собрав волосы в пучок.

"Как же жарко, мадам", "Люблю тебя", "Королева воды", "Красивая и сексуальная", "Ты, действительно, очень красива, надеюсь, увидеть тебя воочию, мой идеал", "Абсолютно великолепна", - забросали комплиментами инстадиву комментаторы.

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