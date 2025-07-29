"Лето, море и солнце": 60-летняя Алена Апина похвасталась стройной фигурой в бикини

60-летняя российская певица Алена Апина показала стройную и подтянутую фигуру в бикини и удивила своих поклонников. Фото появилось в ее блоге в Instagram, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов "Электричка", "Узелок" запечатлелась в брызгах волн в бикини молочного цвета. Она заверила, что это "честное" фото.

"Просили фото в купальнике? Получите. Конечно, это моя Эрика постаралась. Никакого ИИ, фотошопа и прочих глупостей. Просто лето, просто море, солнце", - написала она.

"Спасибо огромное! Вы хороша, как рассвет! Прекрасная Алена, как Афродита, вышла из морской пены", "Шикарнейшая женщина", "Восторг", "На песнях Алены выросла и очень рада тому,что она снова в топе", "Прекрасная форма", "Рождение Венеры из морской пены", - написали фанаты.

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