Алессандра Амбросио покрасовалась в роскошном индийском наряде

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио примерила наряд от известного индийского дизайнера. Новые фотографии она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

На снимках Алессандра запечатлелась в сияющем наряде, сшитом в индийском стиле, и великолепных украшениях.

"Здравствуй, Индия. Следуя за легендарным Манишем Мальхотрой... Эмоции в каждой ниточке. Впервые в этой волшебной стране, а уже чувствую любовь, красоту, энергию, благодарность, вдохновленность и восхищение. До новой встречи", - написала она.

"Потрясающая ты", "Ты звезда, украшенная индийской магией. Звездная пыль в движении, элегантность вне границ", "Королева-супермодель", "Какие фотографии!", "Ты великолепна", "Горяча и сексуальна", "Как королева Болливуда", "Эта женщина все так же красива, как и в 20 лет", - отреагировали в соцсети.

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