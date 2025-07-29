Алессандра Амбросио покрасовалась в роскошном индийском наряде
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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио примерила наряд от известного индийского дизайнера. Новые фотографии она разместила в Instagram, передает NUR.KZ.
На снимках Алессандра запечатлелась в сияющем наряде, сшитом в индийском стиле, и великолепных украшениях.
"Здравствуй, Индия. Следуя за легендарным Манишем Мальхотрой... Эмоции в каждой ниточке. Впервые в этой волшебной стране, а уже чувствую любовь, красоту, энергию, благодарность, вдохновленность и восхищение. До новой встречи", - написала она.
"Потрясающая ты", "Ты звезда, украшенная индийской магией. Звездная пыль в движении, элегантность вне границ", "Королева-супермодель", "Какие фотографии!", "Ты великолепна", "Горяча и сексуальна", "Как королева Болливуда", "Эта женщина все так же красива, как и в 20 лет", - отреагировали в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2270028-alessandra-ambrosio-pokrasovalas-v-roskoshnom-indiyskom-naryade/
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