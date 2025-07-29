Асель Сагатову на новых фото сравнили с Моникой Беллуччи

40-летняя отечественная актриса Асель Сагатова разместила новые фотографии в соцсети и поразмышляла о том, как важно иметь позитивный настрой в жизни, передает NUR.KZ.

Актриса запечатлелась на фото в ярком костюме. Неизменным украшением снимков стала ее очаровательная улыбка.

"Каждый день мы стоим перед выбором: уйти в тьму тревожных мыслей или пойти за светом. Почти всегда нас уносит в сторону страха, сомнений, негатива…

Но в любой момент мы можем вернуться. Опереться на себя. На дыхание. На одну позитивную мысль. И сделать выбор — снова и снова - в сторону света", - отметила она.

"Красавица и суперактриса Асель Сагатова", "Такая нежная, красивая, естественная", "На Монику Беллуччи здесь смахивает", "Твоя улыбка просто чудо", - пишут восторженные фанаты.

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