"Вдыхая соленый воздух": Екатерина Андреева показала фото, снятые на яхте
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Известная российская телеведущая Екатерина Андреева показала в своем Instagram фото в купальнике и шортах, снятые во время водной прогулки на яхте, передает NUR.KZ.
"Если начать утро с упражнений, любых, какие нравятся, организм скажет: "Благодарю тебя, (дальше ваше имя)". И день наполнится радостью.
Йога на море - развитие баланса и равновесия. А потом можно и поваляться, вдыхая соленый воздух и подставляя лицо ветру и каплям воды. В общем, как кому подходит, но без лени. Тогда и созерцание будет на пользу", - отметила она.
"Красота", "День начинается с чудесного утра! Как красиво", "Баланс", "Огонь", "Замечательная", "Всемирно известная и прекрасная Кэтрин", "Катюша, вы, как всегда, прекрасны! Очень вас люблю", - забросали комплиментами телеведущую ее фанаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2269623-vdyhaya-solenyy-vozduh-ekaterina-andreeva-pokazala-foto-snyatye-na-yahte/
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