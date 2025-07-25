"Твоя красота завораживает": Фахрие Эвджен поделилась фото с пляжного отдыха

Турецкая кинозвезда Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, поделилась пляжными фото. Мама двоих детей похвасталась стройной и подтянутой фигурой, передает NUR.KZ.

Фото с отдыха Фахрие разместила в соцсети. На них она в купальнике кофейного цвета, солнцезащитных очках и темной набедренной повязке. Волосы актриса собрала в высокий пучок, а в руках держит стакан с освежающим напитком.

Очаровательная улыбка, стройная фигура и яркая внешность звезды сериала "Листопад" сделала летние фото еще ярче.

"Красивая и привлекательная женщина", "Твоя красота завораживает", "Ты всегда в моем сердце", "Вау, какое великолепное телосложение, Фахрие", "Вы, как всегда, красивы", "Принцесса", "Хорошего отдыха", "Самая очаровательная красота, которую можно увидеть. Отлично выглядишь", - написали преданные фанаты под фото актрисы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.