"Твоя красота завораживает": Фахрие Эвджен поделилась фото с пляжного отдыха
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Турецкая кинозвезда Фахрие Эвджен, супруга актера Бурака Озчивита, поделилась пляжными фото. Мама двоих детей похвасталась стройной и подтянутой фигурой, передает NUR.KZ.
Фото с отдыха Фахрие разместила в соцсети. На них она в купальнике кофейного цвета, солнцезащитных очках и темной набедренной повязке. Волосы актриса собрала в высокий пучок, а в руках держит стакан с освежающим напитком.
Очаровательная улыбка, стройная фигура и яркая внешность звезды сериала "Листопад" сделала летние фото еще ярче.
"Красивая и привлекательная женщина", "Твоя красота завораживает", "Ты всегда в моем сердце", "Вау, какое великолепное телосложение, Фахрие", "Вы, как всегда, красивы", "Принцесса", "Хорошего отдыха", "Самая очаровательная красота, которую можно увидеть. Отлично выглядишь", - написали преданные фанаты под фото актрисы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2268951-tvoya-krasota-zavorazhivaet-fahrie-evdzhen-podelilas-foto-s-plyazhnogo-otdyha/
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